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У штабі АТО повідомили подробиці обстрілу Сартани

П'ятниця, 9 червня 2017, 03:31

У прес-центрі штабу АТО уточнили інформацію про наслідки обстрілу бойовиками селища Сартана.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю гаражів Агроцеху №2 ДП "Ілліч-агро Донбас" та вантажівку-зерновоз підприємства. Пошкоджень також було завдано газопроводу та газорозподільній станції, де виникла пожежа. До місця загорання оперативно прибули пожежники МНС", - йдеться в повідомленні.

Також кілька снарядів влучили на територію місцевого кладовища.

За попередньою інформацією, постраждалих серед місцевого населення немає.

Інформація про завдані збитки в результаті обстрілу уточнюється.

Раніше повідомлялося, що 8 червня бойовики обстріляли селище і військову комендатуру "Сартана", в результаті чого троє українських військових отримали легку контузію.

Теми: АТОДонбас
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