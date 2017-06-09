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Вихідні в Україні: без спеки, трохи з грозами, вітром і ризиком пожеж

П'ятниця, 9 червня 2017, 15:40

У найближчі вихідні, 10-11 червня, в Україні буде від 20 до 27 градусів тепла вдень, у суботу очікують грози на заході й сході, у неділю – лише у західних областях.

При цьому в неділю на півночі стане на кілька градусів тепліше у порівнянні з суботою, свідчать дані Укргідрометцентру.

10 червня в Луганській, Донецькій, Харьківській, Сумській, Запорізькій, Херсонській областях та в анексованому Криму, а вночі також в Одеській та Миколаївській областях грози, подекуди град та шквали вітру 15-20 м/с, попереджають синоптики.

Погода 10 червня
Погода 10 червня

У суботу також прогнозують підйом рівнів води на Тисі біля Чопа (на 2-2,5 м). На Пруті біля Чернівців (Буковина) та на Дністрі біля Заліщиків (Тернопільська область) очікується проходження максимальних рівнів паводку.

Водночас, 10-12 червня у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, більшості районів Черкаської та Київської областей спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз на 11 червня
Прогноз на 11 червня

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, щонайменше до 14 червня надзвичайна пожежна небезпека (5 класу) збережеться у Київській, Черкаській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

У Києві та області у найближчі три дні очікується суха і помірно тепла погода. Станом на 15:00 п’ятниці повітря у столиці – 22,5 градуса.  

 
Погода в Києві

З понеділка по всій Україні прогнозують потепління.

Прогноз на 12 червня
Прогноз на 12 червня

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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