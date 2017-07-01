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У Манчестері судять британця, що воював на боці ОРДО

Субота, 1 липня 2017, 15:58
У Манчестері судять британця, що воював на боці ОРДО

У Великобританії судять 41-річного Бенджаміна Стімсона за участь у діяльності незаконних озброєний формувань на території ОРДЛО.

Про це повідомляє британське видання The Times

За даними видання, соціаліст, колишній бізнесмен з Британії у 2015 році провів 4 місяці на Донбасі, де приєднався до проросійських бойовиків і співпрацював з "сепаратистською міліцією, лояльною Кремлю".

Очікується, що вирок британцю винесуть 14 липня.

На Донбас Стімсон потрапив через Ростов, куди прибув через Москву.

Стімсона було заарештовано у лютому 2016 року, після того, як він повернувся в Манчестер.

Перед цим він дав інтерв'ю ВВС, де заявив, що "РФ стала жертвою західної імперіалістичної агресії" і готовий вбивати людей в ході військових дій.

Як відомо, раніше чеський журналіст-розслідувач Ондржей Кундрю повідомив, що у Чехїі судові органи вперше почали розгляд справи за обвинуваченням громадянина країни в участі в боях на території України на боці проросійських бойовиків.

Українська правда 

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Теми: ДНРсудВелика Британія
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