У Великобританії судять 41-річного Бенджаміна Стімсона за участь у діяльності незаконних озброєний формувань на території ОРДЛО.

Про це повідомляє британське видання The Times.

За даними видання, соціаліст, колишній бізнесмен з Британії у 2015 році провів 4 місяці на Донбасі, де приєднався до проросійських бойовиків і співпрацював з "сепаратистською міліцією, лояльною Кремлю".

Очікується, що вирок британцю винесуть 14 липня.

На Донбас Стімсон потрапив через Ростов, куди прибув через Москву.

Стімсона було заарештовано у лютому 2016 року, після того, як він повернувся в Манчестер.

Перед цим він дав інтерв'ю ВВС, де заявив, що "РФ стала жертвою західної імперіалістичної агресії" і готовий вбивати людей в ході військових дій.

Як відомо, раніше чеський журналіст-розслідувач Ондржей Кундрю повідомив, що у Чехїі судові органи вперше почали розгляд справи за обвинуваченням громадянина країни в участі в боях на території України на боці проросійських бойовиків.

Українська правда