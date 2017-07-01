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МВС реформує систему безпеки на масових заходах

Субота, 1 липня 2017, 19:54

Міністерство внутрішніх справ реформує систему безпеки на масових заходах.

Про  це 1 липня заявив перший заступник глави МВС Сергій Яровий. 

За його словами, в рамках реформи передбачається удосконалення організаційно-штатної структури.

"Ми хочемо створити повністю нову модель забезпечення публічної безпеки... Йдеться не лише про спецпідрозділи, а в цілому про координацію дій у структурі Нацполіції та з іншими правоохоронними органами", -  зазначив Яровий .

"Події у Дніпрі показали, що у питаннях роботи наших підрозділів на масових заходах є певні проблеми. У першу чергу це було нерозуміння ситуації керівництвом поліції області та відсутність єдиного бачення у керівників місцевої влади", –  зазначив заступник глави МВС.

Як відомо, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка, було травмовано понад 10 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За підозрою в організації сутичок, що сталися 9 травня в Дніпрі, було взято під варту семеро "тітушок", ще сімох розшукують правоохоронці.

Керівництво місцевої поліції було звільнено.

Теми: МВСреформи
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