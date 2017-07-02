Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія: Путін підписав закон про блокування "сайтів-дзеркал"

Неділя, 2 липня 2017, 05:00

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про блокування так званих "дзеркал" сайтів.

Текст документа розміщений на порталі правової інформації, повідомляє Радіо Свобода.

Законопроект запроваджує поняття "копії", під яким мається на увазі сайт, схожий з заблокованим. Запит про блокування "дзеркала" зможуть направляти не тільки державні органи, а й правовласники.

Згідно із законопроектом, пошукові системи будуть зобов’язані видаляти з результатів пошуку такі сайти.

У попередній версії законопроекту, схваленої урядом РФ, йшлося про досудове блокування "сайтів-дзеркал". З фінальної версії цю норму виключили.

Державна дума Росії ухвалила цей закон 23 червня, а 28 червня його схвалила Рада Федерації.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Росія
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Росіяни укріплюються на ЗАЕС, наче готуються до бою – співробітник станції
Останні новини
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
Усі новини...
Реклама: