Росія: Путін підписав закон про блокування "сайтів-дзеркал"

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про блокування так званих "дзеркал" сайтів.

Текст документа розміщений на порталі правової інформації, повідомляє Радіо Свобода.

Законопроект запроваджує поняття "копії", під яким мається на увазі сайт, схожий з заблокованим. Запит про блокування "дзеркала" зможуть направляти не тільки державні органи, а й правовласники.

Згідно із законопроектом, пошукові системи будуть зобов’язані видаляти з результатів пошуку такі сайти.

У попередній версії законопроекту, схваленої урядом РФ, йшлося про досудове блокування "сайтів-дзеркал". З фінальної версії цю норму виключили.

Державна дума Росії ухвалила цей закон 23 червня, а 28 червня його схвалила Рада Федерації.