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Путін підписав закон про включення прибережних вод Криму до ВЕЗ

Неділя, 2 липня 2017, 09:52

Президент Росії Володимир Путін підписав закон "про включення внутрішніх морських вод і територіального моря РФ" уздовж прибережної лінії окупованого Криму до складу так званої "вільної економічної зони регіону".

Закон оприлюднено на порталі правової інформації Росії.

Приймаючи відповідний закон, уряд Росії передбачав, що включення вод поблизу окупованого Криму до складу ВЕЗ начебто "сприятиме збільшенню кількості осіб, які бажають отримати статус учасника вільної економічної зони, і залученню додаткових інвестицій в економіку регіону".

 
 
 

Держдума прийняла закон 21 червня 2017 року, Рада Федерації РФ схвалила документ 27 червня.

Економічна правда

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Теми: РосіяКримПутін
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