60% британців хочуть зберегти громадянство ЄС після Brexit

Шість з десяти британців хочуть зберегти своє громадянство в Європейському Союзі після Brexit, включаючи право проживати, працювати, навчатися та подорожувати в ЄС.

Про це йдеться в результатах нового опитування, проведеного Лондонською школою економіки та політичних наук, повідомляє The Guardian.

Підтримка збереження таких прав особливо сильна серед людей віком від 18 до 24 років, з яких 85% хочуть зберегти своє громадянство в ЄС на додаток до свого британського громадянства.

Близько 80% людей, які живуть у Лондоні, також хочуть зберегти ті ж самі права.

На питання, скільки вони будуть готові платити за збереження громадянства ЄС, понад 2000 респондентів повідомили, що середня сума - понад 400 фунтів стерлінгів (приблизно 455 євро).

"Парадоксально, що вони готові платити набагато більше, ніж зараз (у порівнянні з поточними внесками на душу населення до бюджету ЄС), щоб зберегти ці права", - заявив Майкл Брутер, професор з політичних наук та європейської політики в Лондонській школі економіки.

За його словами, дослідження показали, що молодь, зокрема, "дуже незадоволена" перспективою втрати прав, які вони вважають фундаментальними та важливими.

Європейська правда