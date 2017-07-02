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ВРП дала згоду на утримання судді-хабарниці з Луганщини під вартою

Неділя, 2 липня 2017, 19:36

Вища рада правосуддя задовольнила подання глави САП Назара Холодницького та дала згоду на утримання під вартою судді Троїцького райсуду (Луганська обл.) Наталії Крівоклякіної під вартою. 

Про це 2 липня повідомили у прес-службі ВРП. 

Крівоклякіна підозрюється у вчиненні злочину за ч.3 ст. 368 КК України - одержанні неправомірної вигоди повторно,  за попередньою змовою групою осіб.

Зазначається, що Крівоклякіну було затримано 30 червня безпосередньо під час вчинення злочину, повідомлення про підозру вручено 1 липня. 

"Відповідно до ст.126 Конституції без згоди ВРП суддю не може бути затримано або утримано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину", - зазначили у ВРП. 

Дослідивши подання та долучені до нього копії матеріалів, ВРП дійшла висновку, що подання містить достатні обгрунтування для надання згоди на утримання судді під вартою. 

Теми: судХолодницькийхабар
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