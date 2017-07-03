У РФ заявили про відсутність позитивної динаміки у відносинах із США

У Росії вважають, що позитивної динаміки у відносинах із США немає.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв'ю "Известиям".

"Я б не сказав, що відносини опинилися в ще більшій кризі, ніж вони були на момент відходу адміністрації Барака Обами. Але дійсно відносини виправляються з величезними труднощами. За великим рахунком ми не добилися потрібної динаміки поліпшення", - зазначив він.

За словами Рябкова, причиною цього є те, що "впливові кола" в США не можуть змиритися з перемогою Дональда Трампа на президентських виборах і "використовують питання про відносини з Москвою для внутрішньополітичної боротьби".

"Вони намагаються обмежити можливості для маневру нової адміністрації на російському напрямку і прагнуть створити труднощі для адміністрації у внутрішньополітичному полі для просування її порядку денного, яка багато в чому відрізняється від уявлень супротивників Трампа про те, як і куди повинна рухатися Америка", - вважає він.