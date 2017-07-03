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У центрі Одеси підірвали автомобіль

Понеділок, 3 липня 2017, 14:17

В Одесі поліція розслідує обставини підриву легкового автомобіля Toyota Camry.

Про це у понеділок повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається. що 2 липня 2017 року о 03.34 годині ночі до Приморського відділу поліції в місті Одеса надійшло повідомлення про те, що на стоянці біля одного з будинків по вулиці Маразлієвській, стався вибух легкового автомобіля марки "Toyotа Camry".

 

На місце події виїхала слідчо оперативна група Приморського ВП та експерти вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській області.

Під час обстеження було встановлено, що вибух автомобіля стався від радіокерованого саморобного вибухового пристрою в пластиковому корпусі.

З місця події вилучено всі необхідні фрагменти та направлені на проведення відповідних експертиз.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

За даними деяких ЗМІ, автомобіль належить колишньому одеському депутату.

Українська правда

Теми: Одесакриміналполіція
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