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Наступне подання Луценка може бути на Бакуліна

Понеділок, 3 липня 2017, 23:28

Народним депутатом, з якого проситимуть зняти недоторканність у справі про закупівлю бурових установок, може бути представник "Опозиційного блоку" Євген Бакулін.

Про це "Українській правді" повідомило власне джерело.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що має намір восени внести подання на зняття недоторканності з депутата Верховної Ради в справі про закупівлю бурових установок за завищеними цінами.

Прізвище нардепа керівник ГПУ не повідомив.

Українська правда

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Теми: ЛуценкоОпозиційний блок
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