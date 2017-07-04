Довгий покаявся, що голосував за призначення Луценка генпрокурором

Народний депутат з групи "Воля народу" Олесь Довгий відкидає звинувачення ГПУ щодо нього та назвав їх абсурдними.

Про це повідомляє кореспондент УП із засідання регламентного комітету Верховної Ради, де у вівторок розглядають подання Генпрокуратури про зняття недоторканості з Довгого.

"Вражений гарною підготовкою Генеральної прокуратури. З точки зору презентації це було геніально", - сказав він.

Крім того, Довгий звинуватив генпрокурора Юрія Луценка у бездіяльності щодо справи про виділення земель, коли той був міністром внутрішніх справ.

Під час свого виступу Довгий критикував Луценка у політичній боротьбі за своє майбутнє.

"Це прокурор без юридичної освіти, йому треба якомога більше подань зробити і про це кричати... Я каюся, я теж голосував за його призначення", - заявив він.

Олесь Довгий виступає на засіданні парламентського комітету щодо його депутатської недоторканості Фото Романа Кравця

Як повідомлялося, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання щодо народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Подання стосовно перших п'яти народних обранців регламентний комітет вирішив розглянути на засіданнях 3-7 липня. Розгляд питання Довгого призначено на вівторок, 4 липня.



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Роман Кравець, УП