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У штабі АТО уточнили втрати за добу: 2 загиблих, 3 поранених

Вівторок, 4 липня 2017, 12:49

3 липня в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових загинули, ще троє отримали поранення.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. 

"На жаль, минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок ворожих обстрілів. Це сталося на Світлодарській дузі а також в районі населеного пункту Майорське", – сказав полковник.

"Окрім того ще троє військовослужбовців ЗСУ дістали поранення", – додав він.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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