У штабі АТО уточнили втрати за добу: 2 загиблих, 3 поранених
Вівторок, 4 липня 2017, 12:49
3 липня в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових загинули, ще троє отримали поранення.
Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"На жаль, минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок ворожих обстрілів. Це сталося на Світлодарській дузі а також в районі населеного пункту Майорське", – сказав полковник.
"Окрім того ще троє військовослужбовців ЗСУ дістали поранення", – додав він.
Валентина Романенко, УП