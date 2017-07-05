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Пинзеник розповів про "сумніви" регламентного комітету по Лозовому

Середа, 5 липня 2017, 15:05

Виконуючий обов'язки з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради голови Павло Пинзеник пояснив, що комітет не підтримав подання Генпрокуратури на притягнення до відповідальності "радикала" Андрія Лозового, через "певні сумніви" .

Про це він сказав 5 липня журналістам після засідання регламентного комітету, на якому розглядалося відповідне подання ГПУ.

"За нашим висновком подання є законним, оскільки внесено належним ініціатором - генеральним прокурором України. Подання є вмотивованим, тобто він мав достатні мотиви, щоби звертатися до Верховної Ради. Однак у нас є сумніви щодо його достатності і обгрунтованості", – заявив Пинзеник.

За словами в.о. голови комітету, подання щодо Лозового було відкрите 20 червня, а внесене до ВР 21 червня.

"У нас є сумніви з приводу того, чи могли взагалі будь-які слідчі дії здійснюватися в межах строку розгляду цього подання. Адже Кримінально-процесуальний кодекс вимагає, щоб обвинувачення базувалося саме на тих доказах, які здобуті в даному кримінальному провадженні", – заявив Пинзеник.

Також, за його словами, у регламентного комітету є також "певні сумніви з приводу можливого спливу строків давності для застосування положень статті 212 КК а також у частині доведення фактів умислу ухилення від сплати податку".

Зокрема, на думку членів комітету, податковий борг Лозового не є узгодженим у судовому порядку.

Як повідомлялось, на засіданні 5 липня регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання на зняття недоторканості з нардепа від Радикальної партії Андрія Лозового та направив його до голови ВР Андрія Парубія. Тепер той має прийняти рішення про винесення подання на розгляд парламенту.

Лозового підозрюють у завданні державі збитків на суму 1,8 млн грн шляхом умисного ухилення від сплати податків та зборів.

Як відомо, 3 і 4 липня регламентний комітет ухвалив схожі рішення щодо депутатів з фракції "Народного фронту" та групи "Воля народу" Євгена Дейдея та Олеся Довгого.

Валентина Романенко, УП

Теми: недоторканністьВерховна РадаГенпрокуратура
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