Меркель пообіцяла, що позаочі долю України не вирішуватимуть

Президент Петро Порошенко обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на Донбасі та скоординував позицію щодо реалізації Мінських домовленостей.

Про це йшлося у телефонній розмові двох лідерів у контексті підготовки до саміту Великої Двадцятки у Гамбурзі і, зокрема, зустрічі лідерів Німеччини і Франції з Президентом Росії.

"Ангела Меркель запевнила Петра Порошенка, що під час зустрічі нічого щодо долі України без України вирішуватися не буде", - повідомила прес-служба глави держави.

Лідери України та Німеччини наголосили на пріоритетності виконання ключових безпекових вимог Мінських домовленостей. Вони висловили занепокоєння через постійне порушення російськими бойовиками режиму припинення вогню.

Порошенко наголосив на важливості звільнення українських заручників, які перебувають як в полоні бойовиків, так і на території Росії.

Під час розмови було висловлено стурбованість через триваючі загрози безпеці спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з боку російських бойовиків, а також намагання суттєво обмежити їхню діяльність на Донбасі.

Порошенко та Меркель наголосили на необхідності продовження активних контактів у Нормандському форматі з метою повернення Росії у логіку виконання Мінських домовленостей.

Українська правда