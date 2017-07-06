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Суд знову відмовився знімати з Насірова електронний браслет

Четвер, 6 липня 2017, 19:46

Солом'янський райсуд Києва не задовільнив клопотання сторони захисту екс-голови ДФС Романа Насірова щодо зміни запобіжного заходу, і не зняв зобов'язання з носіння електронного браслету.

Про це повідомив журналістам прокурор Андрій Перов.

"В повному обсязі відмовлено у задоволені клопотання", — зазначив він.

Прокурор також пояснив, що сторона захисту просила про зняття електронного браслету, скасування "невиїзного" статусу Насірова та обов'язку здати закордонний паспорт.

На думку Перова, сторона захисту не довела необхідність зміни запобіжного заходу, а рішення суду він вважає цілком законним.

Водночас захист Романа Насірова відмовився коментувати рішення суду.

"Ми вважаємо позицію прокуратури щодо цієї справи слабкою", — зазначив адвокат Ігор Степанов.

Раніше повідомлялося, що захист Насірова подав клопотання про зміну запобіжного заходу, щоб отримати дозвіл на виїзд до Німеччини.

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

26 червня суд продовжив на два місяці зобов'язання Насірова щодо носіння електронного браслету.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Софія Лукашова, УП

Теми: судНасіров
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