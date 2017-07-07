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ЗМІ: У США знаходяться 150 російських розвідників

П'ятниця, 7 липня 2017, 07:41

Російські розвідники нарощують свої зусилля по збору розвідувальних даних в США.

Про це пише CNN з посиланням на нинішніх і колишніх співробітників американської розвідки.

За словами джерел, Росія відчуває себе "підбадьореною" через відсутність значної відповіді від адміністрації Дональда Трампа і Барака Обами на свої дії.

За словами відставного начальника ЦРУ Стіва Холла, росіяни в США можуть шукати додаткову інформацію про адміністрацію Трампа, яка є новою і непередбачуваною для Москви.

Джерела повідомляють, що після президентських виборів в минулому листопаді число російських розвідників зросло і зараз їх налічується близько 150 осіб.

Офіційні особи США заявили, що РФ поповнює число розвідників, після того, як в грудні США вислали 35 російських дипломатів, підозрюваних в шпигунстві.

ФБР відмовилася коментувати цю інформацію.

За словами деяких чиновників, правоохоронці США стурбовані тим, що метою російських розвідників є американці, які мають доступ до секретної інформації.

При цьому CNN пише, що, тим не менш, Держдеп продовжує видавати тимчасові візи людям, які підозрюються в шпигунстві.

Джерела повідомляють, що навіть після російського втручання в американські вибори, США повільно вживали заходи реагування. Політичні розбіжності з цього питання і небажання Трампа прийняти висновки розвідки про втручання Росії у вибори сповільнили зусилля з протидії загрозі.

Теми: СШАРосія
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