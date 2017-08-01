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НАБУ затримало головного лікаря Запорізької обллікарні

Вівторок, 1 серпня 2017, 14:17

Детективи НАБУ спільно із САП затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні. Його підозрюють у незаконній закупівлі карет швидких.

Про це повідомляє сайт НАБУ.

1 серпня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні (КУ "Запорізька обласна лікарня" Запорізької обласної ради). Посадовця затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем"); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 ("Службове підроблення") КК України.

За версією слідства, затриманий у змові з іншими службовими особами лікарні та ТОВ у 2012 році організував проведення незаконної процедури закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги за рахунок субвенції з державного бюджету (бюджетна програма "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я"). Внаслідок цих дій державі було завдано збитків на загальну суму 13 мільйонів гривень.

На даний час затриманий доставляється до Національного антикорупційного бюро у Києві, де йому буде повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади.

Українська правда

Теми: Запоріжжя
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