Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС РФ вже хоче "привласнити" собі українського пілота-героя

Вівторок, 1 серпня 2017, 15:31

МЗС РФ кличе в Росію українського пілота Олександра Акопова, який прославився екстремальної посадкою літака в аеропорту Стамбула.

Про це йдеться в заяві МЗС Росії на сторінці в Facebook.

МЗС Росії заявляє, що Акопов "зазнав різкої критики в Інтернеті за нібито симпатії до Росії". При цьому конкретної інформації МЗС РФ не наводить.

"Олександре, те, що Ви зробили, - поза політикою. Дякую Вам за професіоналізм! Якщо і далі Вас будуть критикувати на Батьківщині, приїжджайте - завжди Вам раді", - сказано в заяві.

Як повідомлялося, 27 липня о 18:10 літак Airbus A320 турецької Atlasglobal, пілотований українськими пілотами, здійснив у Стамбулі екстрену посадку, незважаючи на розбите градом скло і кабіну.

Як пояснив пілот Олександр Акопов, на висоті 4000 футів літак потрапив в грозу, якою накрило Стамбул. Величезний град розбив носову частину літака і скло в кабіні пілотів. Пілоти повернули літак в аеропорт Стамбула.

Президент Петро Порошенко нагородив Акопова орденом "За мужність".

Користувачі соцмереж звернули увагу, що у Акопова в Facebook розміщено колаж із Сергієм Лавровим, припустивши, що це може бути тролінг, при цьому ніякого цькування не було.

Українська правда

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Росія
У РФ збираються запустити двосторонній рух Кримським мостом восени
Білорусь ратифікувала угоду з Росією про спільні центри підготовки військових
Росіяни зібрали на лимано-куп'янському напрямку понад 100 тисяч солдатів – Череватий
Останні новини
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
Усі новини...
Реклама: