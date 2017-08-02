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Бойовики обстріляли житлові квартали біля КПВВ на Донбасі

Середа, 2 серпня 2017, 12:21

Під час обстрілу позицій сил АТО в районі Зайцевого Донецької області під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали населеного пункту поблизу КПВВ "Майорськ".

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО із посиланням на українську сторону СЦКК.

За даними центру, обстріл було здійснено 1 серпня близько 22:00. Внаслідок нього, зокрема, станковими протитанковими гранатометами та крупнокаліберними кулеметами було пробито дах та посічено осколками стіни житлового будинку по вулиці Майорській.

"На щастя, ніхто з господарів оселі не постраждав", - зазначили в коордцентрі.

"НЗФ ОРДО, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, в черговий раз ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення", - додали там.

У Спільному центрі з координації та контролю підкреслили, що такими діями керівництво ОРДО демонструє своє небажання дотримуватися режиму припинення вогню та виконувати Мінські домовленості.

Як повідомлялося, за минулу добу, 1 серпня, ситуація в зоні проведення АТО загострилася, бойовики 34 рази відкривали вогонь. Внаслідок бойових дій один наш військовий загинув, ще один отримав поранення.

Українська правда

Теми: АТОДонбаснадзвичайна подія
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