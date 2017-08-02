Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Проти скандального судді Чауса відкрили ще одну справу

Середа, 2 серпня 2017, 16:13

Вища рада правосуддя 2 серпня відкрила дисциплінарну справу щодо судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, що підозрюється в хабарництві.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

За її інформацією, на своєму 2 серпня Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула скаргу голови Дніпровського районного суду міста Києва Нелі Ластовки та відкрила відповідну дисциплінарну справу проти Чауса.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали Чауса в Молдові 28 лютого. Пізніше стало відомо, що він здався сам.

9 серпня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили Чауса при отриманні хабара у 150 тисяч доларів, він ховав гроші в банці.

11 листопада Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.

Українська правда

Теми: судкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
суд
Справи Майдану: суд оголосив вирок харківським "тітушкам", які викрали й катували людину
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: