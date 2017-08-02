Проти скандального судді Чауса відкрили ще одну справу

Вища рада правосуддя 2 серпня відкрила дисциплінарну справу щодо судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, що підозрюється в хабарництві.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

За її інформацією, на своєму 2 серпня Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула скаргу голови Дніпровського районного суду міста Києва Нелі Ластовки та відкрила відповідну дисциплінарну справу проти Чауса.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали Чауса в Молдові 28 лютого. Пізніше стало відомо, що він здався сам.

9 серпня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили Чауса при отриманні хабара у 150 тисяч доларів, він ховав гроші в банці.

11 листопада Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.

Українська правда