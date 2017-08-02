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В реєстрі розсекретили скасування підписки про невиїзд судді Ємельянова

Середа, 2 серпня 2017, 19:31

Рішення Подільського районного суду про не продовження підписки про невиїзд судді Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову стало публічним.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

Вказується, що рішення від 8 червня з’явилося у публічному реєстрі лише після того, як факту незаконного засекречення надали розголосу.

Тоді у суді це пояснили "технічною помилкою".

Як відомо у липні журналісти "Схем" з’ясували, що рішення про непродовження підписки про невиїзд було ухвалене Подільским райсудом 8 червня. Але це рішення у публічному реєстрі засекречене.

У суді тоді заявили, що це "технічна помилка".

Кримінальна справа, у якій  фігурує суддя Ємельянов та Татьков, стосується незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду.  І генпрокурор Юрій Луценко, і Генпрокуратура часто інформували громадськість про цю справу.  У 2016 році Луценко повідомляв, що  суддям Ємельянову та Татькову оголошена підозра.

Теми: суд
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