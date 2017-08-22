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Суд продовжив запобіжний захід Гужві

Вівторок, 22 серпня 2017, 17:18

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід головному редактору інтернет-видання "Страна.ua" Ігорю Гужві на 30 днів.

Таке рішення у вівторок оголосила суддя Олена Піхур, передає "Укрінформ".

"Суд ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу Гужві (не залишати межі Києва – УП) до 22 вересня", - сказала Піхур.

Ігор Гужва на сторінці Facebook написав, що прокуратура просила про подовження на 60 днів, але суд ухвалив клопотання частково.

"Так що цей суд - хай і невелика, але наша перемога", – підсумував керівник "Страна.ua".

Гужва також зазначив, що під час суду були оприлюднені документи, які нібито руйнують версію слідства щодо вимагання ним грошей за нерозміщення матеріалу.

"Найголовніше - протокол огляду телефону, де є моя переписка з Філіпковським (ймовірний спільник Гужви – УП), з якої зрозуміло, що я відмовився брати запропоновані мені гроші", – написав журналіст.

Як відомо, увечері 22 червня у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО. Генпрокуратура заявила, що через посередника Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату на нардепа від "Радикальної партії" Дмитра Лінька.

24 червня Шевченківський райсуд Києва взяв Гужву під варту на 60 діб із можливістю вийти під заставу 544 тисяч гривень.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

1 серпня стало відомо, що Служба безпеки виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Гужва заперечує заяву СБУ про те, що у нього нібито вилучили флешку із секретною інформацією Міноборони.

Українська правда

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Теми: ГужваЗМІсуд
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