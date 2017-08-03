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Троє українців постраждали у горах Північної Осетії

Четвер, 3 серпня 2017, 13:18

Семеро українців потрапили у надзвичайну ситуацію у Північній Осетії.

Цю інформацію  підтвердив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.

За даними відомства, троє з них травмовані.

Триває рятувальна операція.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що група туристів із Одеси потрапила під каменепад у горах Північної Осетії, у результаті чого двоє постраждали.

Теми: надзвичайна подіяМЗС
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