Троє українців постраждали у горах Північної Осетії

Семеро українців потрапили у надзвичайну ситуацію у Північній Осетії.

Цю інформацію підтвердив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.

За даними відомства, троє з них травмовані.

Триває рятувальна операція.

Семеро українців потрапили у надзв.сит.у Півн.Осетії.Троє - травмовані.Триває рятувальна операція. Інформуватимемо. pic.twitter.com/Ca8aTY18UC — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 3, 2017

Раніше російські ЗМІ повідомили, що група туристів із Одеси потрапила під каменепад у горах Північної Осетії, у результаті чого двоє постраждали.