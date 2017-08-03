Троє українців постраждали у горах Північної Осетії
Четвер, 3 серпня 2017, 13:18
Семеро українців потрапили у надзвичайну ситуацію у Північній Осетії.
Цю інформацію підтвердив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.
За даними відомства, троє з них травмовані.
Триває рятувальна операція.
Семеро українців потрапили у надзв.сит.у Півн.Осетії.Троє - травмовані.Триває рятувальна операція. Інформуватимемо. pic.twitter.com/Ca8aTY18UC— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 3, 2017
Раніше російські ЗМІ повідомили, що група туристів із Одеси потрапила під каменепад у горах Північної Осетії, у результаті чого двоє постраждали.