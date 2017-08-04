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Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл

П'ятниця, 4 серпня 2017, 15:09

Патруль моніторингової місії ОБСЄ був обстріляний у той час, коли намагався встановити відеокамеру на дах Донецької фільтрувальної станції.

Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ у п'тницю.

За даними місії, інцидент стався вдень 3 серпня.

Патруль місії у складі 10 осіб перебував на території ДФС з 9:40 3 серпня, де проводив моніторинг робіт зі встановлення камери СММ на даху офісу будівлі. СЦКК надав гарантії безпеки місії та припинення вогню в радіусі 15 км на період проведення робіт, йдеться у повідомленні. 

 

"О 14:44 чотири члени СММ почули обстріл зі стрілецької зброї на відстані близько 1 км на південний-південний захід та перемістилися у броньовані машини. Члени СММ та робітники, які перебували на даху будівлі, почули шиплячий звук куль над головою. Патруль почув щонайменше 15 черг зі стрілецької зброї. О 15:30 стрілянина припинилася, о 15:35 патруль ОБСЄ полишив територію і повернувся до бази у Донецьку. Роботу не було завершено", - повідомили у місії. 

Як повідомлялося, 1 серпня бойовики "ДНР" затримали водія та вантажівку з обладнанням для камери спеціальної моніторингової місії ОБСЄ й утримували більше семи годин в селищі Оленівка.

Українська правда

Теми: ОБСЄДонбаснадзвичайна подіяАТО
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