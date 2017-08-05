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ФБР підозрює РФ у поширенні фейкових новин в соцмережах перед виборами в США

Субота, 5 серпня 2017, 05:45
ФБР підозрює РФ у поширенні фейкових новин в соцмережах перед виборами в США

ФБР дійшло висновку, що принаймні деякі облікові записи в соцмережах, через які поширювались фейкові новини під час президентської виборчої кампанії в США, були частиною російської кампанії з дезінформації.

Про це повідомляє CNN.

За місяці до дня виборів Twitter і Facebook стали поживним грунтом для поширення вірусних "новин" про змови і містифікації, багато з яких містили негативні хибні заяви про Гілларі Клінтон.

ФБР здійснювало моніторинг соціальних мереж в день виборів минулого року, намагаючись відслідкувати ймовірну російську дезінформаційну кампанію з використанням фальшивих новин.

Аналітики ФБР виявили, що деякі облікові записи користувачів соціальних мереж, які стояли за поширенням фейкових новин, були зарубіжними і дійшли висновку, що принаймні деякі з них були частиною російської дезінформаційної кампанії, повідомляє CNN з посиланням на два джерела, знайомих з розслідуванням.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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