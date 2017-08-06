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Радник Трампа: в інтереси США входить подальша підтримка України

Неділя, 6 серпня 2017, 09:58

Радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що в інтереси країни входить надання підтримки Україні для боротьби з російською агресією.

Про це він сказав в інтерв’ю MSNBC.

За словами Макмастера, США вже підтримують Україну, однак також в інтереси Білого дому входить і подальша підтримка України з метою "запобігти подальшому вторгненню на її територію".

При цьому радник наголосив, що не має значення, яка саме форма підтримки це буде, тому адміністрація Трампа розглядає всі варіанти.

"Ми повинні зробити все, щоб запобігти зростанню конфлікту", — сказав він.

Макмастер назвав ситуацію із агресією Росії "небезпечною" та сказав, що всі, як і Трамп, реально розуміють природу російського режиму, зокрема "однієї людини режиму".

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що співробітники Держдепартаменту США і Пентагону розробили план поставки оборонного озброєння Україні для протистояння агресії РФ на сході країни.

4 серпня NBC News повідомило, що рекомендація Пентагону надати Україні високотехнологічну протитанкову зброю задля допомоги у боротьбі з російською агресією передана до Білого дому.

Громадське

Теми: СШАзброя
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