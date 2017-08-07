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Ізраїль має намір заборонити мовлення телеканалу "Аль-Джазіра"

Понеділок, 7 серпня 2017, 00:55

Ізраїльські власті планують закрити редакцію "Аль-Джазіри" в країні і відкликати акредитацію у журналістів цього телеканалу.

Про це заявив міністр зв'язку Ізраїлю Аюб Кара на прес-конференції в Єрусалимі, пише DW.com.

За словами Кари, кабельних і супутникових операторів зобов'яжуть припинити трансляцію "Аль-Джазіри" на території Ізраїлю. Раніше прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху дорікнув телеканал в підбурюванні до насильства при висвітленні конфлікту навколо Храмової гори.

В "Аль-Джазіра" відкидають ці звинувачення і обіцяють прийняти "необхідні юридичні кроки" в зв'язку з планами ізраїльського уряду.

Конфлікт навколо Храмової гори розгорівся після того, як 16 липня ізраїльська влада встановили металодетектори на підході до святині. Це сталося після збройного нападу трьох арабів на поліцейських в Старому місті Єрусалиму. В результаті тієї атаки загинули два ізраїльських правоохоронця.

21 липня влада Ізраїлю обмежили доступ мусульман на п'ятничну молитву в мечеть Аль-Акса. З метою забезпечення безпеки доступ був дозволений тільки жінкам і чоловікам старше 50 років. Це призвело до сутичок палестинців і ізраїльтян, в ході яких загинули щонайменше шестеро людей і сотні отримали поранення.

Після цього глава Палестинської автономії Махмуд Аббас оголосив, що палестинці заморожують всі контакти з Ізраїлем до тих пір, поки не будуть скасовані заходи безпеки, прийняті на Храмовій горі.

Раніше відкликала ліцензію на мовлення катарського інформаційного каналу "Аль-Джазіра" і закрила місцевий офіс Саудівська Аравія.

Як відомо, Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн у червні розірвали дипломатичні та економічні зв’язки з Катаром та звинуватили його у підтримці тероризму. Вони висунули список вимог Катару, що складається з 13 пунктів.

Від Катару вимагали розірвати дипломатичні зв’язки з Іраном, закрити військову базу Туреччини на своїй території та закрити телеканал "Аль-Джазіра".

Катар категорично відмовився виконувати будь-які вимоги, які порушують його суверенітет та міжнародне право.

Згодом, чотири арабські країни - ОАЕ, Саудівська Аравія, Бахрейн та Єгипет, які оголосили бойкот Катару, пішли на поступки та більше не наполягають на виконанні Дохою усіх 13 вимог з оприлюдненого раніше ультимативного списку.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІзраїльЗМІ
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