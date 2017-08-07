Учасниць Pussy Riot затримали після акції на підтримку Сенцова

Учасниць Pussy Riot Марію Альохіну та Ольгу Борисову затримали після організованої ними акції в російському Якутську на підтримку українського режисера-політв’язня Олега Сенцова.

Про це розповіла сама Альохіна, передає "Медіазона".

"Альохіну і Борисову відвезли до відділку поліції за підозрою у скоєнні адміністративного правопорушення - проведення несанкціонованої акції", - зазначає видання.

Як повідомлялося, 6 серпня у російському Якутську учасниці Pussy Riot провели акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в Росії.

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Кінематографісти з різних країн неодноразово демонстрували солідарність з українським кінорежисером і вимагали його звільнення.

26 квітня 2017 року Сенцову присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати".