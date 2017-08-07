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Поліцейські Костянтинівки затримали 37-річного бойовика

Понеділок, 7 серпня 2017, 14:32

Поліцейські Костянтинівки затримали 37-річного бойовика так званої "1-ї Слов’янської бригади".

Про це повідомляється на сайті поліції Донеччини.

Згідно з інформацією, чоловік вступив до лав терористів навесні 2014 року. Спочатку він зі своїми товаришами на автомобілі "Газель" розвозив продукти на блокпости бойовиків, та потім, отримавши автомат "Калашникова", став охоронцем.

Протягом декількох днів він виїхав до окупованого Донецька. Там, отримавши посаду в мотострілецькому батальйоні "1-ї Слов’янської бригади", ручний кулемет та форму російського зразка, чоловік разом з іншими проходив тренування на околицях Донецька біля териконів.

У батальйоні терористів на той момент була важка техніка – БТР, БМП, вантажний автомобіль та декілька автобусів. Періодично після тренувань бойовики направлялись на бойові позиції.

"Отримавши травму та пройшовши лікування, бойовик прийшов до висновку, що служити терористам більше не бажає і виїхав з окупованої території до рідного міста. Але сховатися від правосуддя та уникнути покарання за скоєний злочин найманцю не вдалося", - повідомили у поліції.

Мешканця Костянтинівки підозрюють за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення незаконних збройних формування та участь в них) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Українська правда

Теми: поліція
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