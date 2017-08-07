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МЗС: Польща робить недружній крок, розмістивши у паспорті картинку зі Львова

Понеділок, 7 серпня 2017, 18:52

В понеділок у Міністерстві закордонних справ України вручили ноту протесту послу Польщі в Україні Яну Пєкло, повідомивши, що останні дії Варшави негативно вплинуть на двосторонні відносини.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца.

Беца наголосила, що польського дипломата викликали до МЗС у зв’язку з намірами польської сторони розмістити на сторінках нового паспорта Польщі зображення так званого "Цвинтаря орлят" на території Личаківського кладовища у Львові

"Послу вручили ноту, в якій висловлюється рішучий протест щодо намірів польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації розмістити на сторінках нового паспорта Польщі зображення каплиці-ротонди, розташованої на території Польських військових поховань на Личаківському кладовищі у місті Львів", - наголосила вона.

"Україна розглядає такі наміри як недружній крок, що негативно впливає на розвиток стратегічного українсько-польського партнерства", - наголосила в коментарі "Європравді" речниця зовнішньополітичного відомства.

Беца повторила позицію України про те, що "оцінка історичних подій є справою істориків" і сторонам варто утриматися від "політизації окремих історичних фактів, що шкодили б розвитку взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною та Польщею".

Раніше повідомлялося, що у 2018 році до сторіччя незалежності у Польщі буде випущено паспорт у новому дизайні. На його сторінках, серед інших зображень, буде Меморіал орлят у Львові. Також розглядається можливість того, що на одній зі сторінок з’явиться зображення Святих воріт, розташованих у Вільнюсі (відомі як Ворота Світанку або Остра брама).

Литва ще на минулому тижні відреагувала на цю ініціативу – глава МЗС викликав тимчасового посла Польщі в Литві. "Ми пояснили йому ситуацію і попередили, що такого не повинно бути", - заявив з цього приводу міністр Лінас Лінкявічюс.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ Польщі змінило девіз – з нього прибрали згадку про Європу і світ, замінивши на рядок присяги Армії крайової.

Теми: Польщаміжнародні відносини
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