Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Серед бойовиків на Донбасі воюють до 10 чехів – посол

Середа, 9 серпня 2017, 13:27

На боці терористів ОРДЛО в зоні АТО воюють від 5 до 10 громадян Чехії.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомив посол Чехії в Україні Радек Матула.

"Так, така проблема є (участі чехів у незаконних збройних формуваннях на Донбасі – ред.). У мене особисто немає чіткої інформації, скільки наших громадян воює на сході України, але за моїми оцінками, йдеться про 5-10 людей", - сказав він.

За словами Матули, чеська поліція і спецслужби займаються цими випадками і вживають необхідних заходів.

"На початку літа поліція вперше висунула звинувачення громадянинові Чехії у зв'язку з тим, що він брав участь у бойових діях на боці проросійських сепаратистів на Донбасі", - розповів він.

Як повідомлялося, у червні чеські судові органи вперше почали розгляд справи за обвинуваченням чеського громадянина в участі в боях в Україні на стороні проросійських бойовиків.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасЧехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
Усі новини...
Реклама: