МЗС Білорусі чекає від Києва роз'яснень щодо правил в'їзду іноземців

Зовнішньополітичне відомство Білорусі відстежує дискусію і прийняті в Україні рішення з питань в'їзду іноземців.

Про це заявив начальник управління інформації - прес-секретар МЗС Дмитро Мирончик в п'ятницю, передає "Інтерфакс".

"Ми відстежуємо дискусію і прийняті українською стороною рішення з питань в'їзду іноземців", - сказав Мирончик, коментуючи рішення про введення з 1 січня 2018 року біометричного контролю в'їжджають в Україну іноземців.

Прес-секретар МЗС уточнив, що "на даний момент офіційно українські партнери нам ні про що не повідомляли". "

Але ми виходимо з того, що відповідна інформація надійде завчасно. Обмін такою інформацією передбачений двосторонньою угодою про безвізові поїздки ", - зазначив він.

Як додав Мирончик, поки з опублікованих в ЗМІ повідомлень випливає, що державним органам України відводяться 2-3-місячні терміни на вироблення відповідних механізмів.

"Чекаємо офіційного повідомлення і, при необхідності, будемо обговорювати з українською стороною питання, щоб уникнути виникнення проблем у громадян двох країн при перетині нашого спільного кордону", - сказав він.

Як повідомлялося, рішення РНБО від 10 липня 2017 року вводить систему фіксації біометричних даних в'їзду і виїзду з України іноземців та осіб без громадянства, посилення дотримання ними правил перебування на території України.



Оприлюднений в п'ятницю указ президента України №256 / 2017 від 30 серпня 2017 року вводить це рішення в дію. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як пояснив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, в рамках посилення контролю за перетином кордону згідно введеному в дію рішенню РНБО іноземці повинні будуть здавати відбитки пальців, але наявність біометричного паспорта у них вимагати не будуть.