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МИД Беларуси ждет от Киева разъяснений о правилах въезда иностранцев

Пятница, 1 сентября 2017, 23:02

Внешнеполитическое ведомство Беларуси отслеживает дискуссию и принимаемые в Украине решения по вопросам въезда иностранцев.

Об этом заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик в пятницу, передает "Интерфакс".

"Мы отслеживаем дискуссию и принимаемые украинской стороной решения по вопросам въезда иностранцев", - сказал Мирончик, комментируя решение о введении с 1 января 2018 года биометрического контроля въезжающих в Украину иностранцев.

Пресс-секретарь МИД уточнил, что "на данный момент официально украинские партнеры нам ни о чем не сообщали". "Но мы исходим из того, что соответствующая информация поступит заблаговременно. Обмен такой информацией предусмотрен двусторонним соглашением о безвизовых поездках", – отметил он.

Как добавил Мирончик, пока из опубликованных в СМИ сообщений следует, что государственным органам Украины отводятся 2-3-месячные сроки на выработку соответствующих механизмов.

"Ждем официального уведомления и, при необходимости, будем обсуждать с украинской стороной вопросы, чтобы избежать возникновения проблем у граждан двух стран при пересечении нашей общей границы", – сказал он.

Как сообщалось, решение СНБО от 10 июля 2017 года вводит систему фиксации биометрических данных въезда и выезда из Украины иностранцев и лиц без гражданства, усиление соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

Обнародованный в пятницу указ президента Украины №256/2017 от 30 августа 2017 года вводит это решение в действие. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как пояснил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, в рамках усиления контроля за пересечением границы согласно введенному в действие решению СНБО, иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев, но наличия биометрического паспорта у них требовать не будут.

Темы: БеларусьМИДвизыпаспорт граница
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