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Доклад ООН: Убийство Шеремета до сих пор не расследовали

Вторник, 12 сентября 2017, 11:46
Доклад ООН: Убийство Шеремета до сих пор не расследовали

В Организации объединенных наций обеспокоены, что в Украине до сих пор не расследовали убийство журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер на презентации 19-о доклада ООН о ситуации с правами человека в Украине во вторник.

"Беспокойство вызывает ослабление защиты выражения мнений в средствах массовой информации. Прошло чуть больше года после убийства журналиста Павла Шеремета, однако расследования его смерти нет", - подчеркнула Фрейзер.

Также в ООН обеспокоены, что в Украине участились случаи высылки иностранных журналистов, как утверждают правоохранители, за ведение антиукраинской пропаганды.

В то же время в докладе пишут, что после презентации фильма "Убийство Павла", журналистов, которые обнародовали дополнительную информацию по делу, включили в состав межведомственной следственной группы, в которую входят представители СБУ, Национальной полиции и Генеральной прокуратуры.

"УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека - ред.) приветствует такое решение и призывает власти обеспечить эффективное расследование убийства господина Шеремета как шаг навстречу прекращению безнаказанности за нападения и убийства журналистов", - говорится в документе.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

На камерах видеонаблюдения видно, как ночью под машину, на которой ехал Шеремет, женщина и мужчина установили взрывчатку.

Позже журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла" установили, что эти же женщина и мужчина находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ночь перед убийством под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.

Amnisty International, посол Евросоюза и другие представители Запада требуют от украинских властей раскрыть убийство Шеремета.

Олег Твердь для УП

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Темы: Дело Шеремета
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