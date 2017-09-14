Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 14 вересня на Українській правді.

Про СБУ та "Українську правду". Служба безпеки України просить "Українську правду" тимчасово вилучити із загального доступу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу, бо вбачає у ній розголошення державної таємниці.

Про Махаурі. Правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні відеозапис, на якому видно, як невідомий чоловік приводить в дію детонатор для підриву автомобіля громадянина Грузії Тимура Махаурі.

Про Онищенка. Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляє, що братиме участь у виборах президента України в 2019 році.

Про "прорив Саакашвілі". Щодо 69 осіб, які перетнули держкордон разом з Міхеілом Саакашвілі, складено протоколи про адміністративні порушення.

Про Вороненкова. Вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова в Києві, на замовлення російських спецслужб, організував колишній чоловік Марії Максакової і "злодій в законі" Володимир Тюрін, повідомляє російське видання "Росбалт", з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.

Про санкції проти РФ. Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про переслідування у Криму. Кримський татарин Ренат Параламов, якого 13 вересня після обшуку відвезли в невідомому напрямку окупанти, знайшовся на автостанції в Сімферополі зі слідами тортур на тілі.

Про Яценюка. Людиною, яку російська експертиза ідентифікувала як Арсенія Яценюка, що стало підставою для звинувачення українського екс-прем'єра в участі в бойових діях у Придністров'ї і Чечні, є соратник Дмитра Корчинського В'ячеслав Артеменко.

Про закон про освіту. Глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.