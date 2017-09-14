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Главные новости дня

Четверг, 14 сентября 2017, 21:19

Подборка самых важных новостей за 14 сентября на Украинской правде.

Об СБУ и "Украинской правде". Служба безопасности просит "Украинскую правду" временно изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, потому что видит в ней разглашение государственной тайны.

О Махаури. Правоохранительные органы располагают видеозаписью, на которой видно, как неизвестный человек приводит в действие взрыватель для подрыва автомобиля гражданина Грузии Тимура Махаури.

Об Онищенко. Сбежавший нардеп Александр Онищенко заявляет, что будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.

О "прорыве Саакашвили". Относительно 69 лиц, незаконно пересекших госграницу вместе с Михеилом Саакашвили, составлены протоколы об административных нарушениях.

О Вороненкове. Убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, по заказу российских спецслужб, организовал бывший муж Марии Максаковой и "вор в законе" Владимир Тюрин, сообщает российское издание "Росбалт", со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

О санкциях против РФ. Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

О преследованиях в Крыму. Крымский татарин Ренат Параламов, которого 13 сентября после обыска увезли в неизвестном направлении оккупанты, нашелся на автостанции в Симферополе со следами пыток на теле.

О Яценюке. Человеком, которого российская экспертиза идентифицировала как Арсения Яценюка, что стало основанием для обвинения украинского экс-премьера в участии в боевых действиях в Приднестровье и Чечне, является соратник Дмитрия Корчинского Вячеслав Артеменко.

О законе об образовании. Главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины, где выразили озабоченность в силу новый закон об образовании.

Темы: СБУСаакашвилиОнищенко
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