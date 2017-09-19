Наливайченка викликали на допит до СБУ

Лідер партії "Справедливість", екс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявив, що розцінює виклик на допит в СБУ у справі про прорив кордону як політичну розправу.

Про це він сказав на брифінгу 19 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За вказівкою президента Порошенка тривають репресії і переслідування активістів ... і навіть мій виклик на допит в СБУ – сфабрикований, він спрямований на те, щоб залякати таких, як я, таких, хто заявляє про боротьбу з корупцією", - сказав Наливайченко.

Політик підкреслив, що має намір піти на допит в спецслужбу 21 вересня.

"Я піду, і піду з документами, які доводять незаконний зв'язок оточення Порошенка і керівництва СБУ з ФСБ Росії ... Зокрема, у мене є звернення заступника голови СБУ Олега Фролова на адресу ФСБ про організацію політичного переслідування мене", - сказав Наливайченко.

Він додав, що стосовно нього Слідчий комітет РФ відкрив вже 4 кримінальні справи.

Політик також поінформував, що в правові центри партії "Справедливість" вже звернулися 127 українців, які зіткнулися з фактами залякувань і переслідувань.

На питання, чи повертався він в пункт пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні для підписання протоколу за фактом незаконного перетину держкордону групою осіб 10 вересня, Наливайченко сказав:

"Я нічого не порушував і не проривав кордон: я проходив. Прикордонники мене бачили і махали мені".

Разом з тим, він підкреслив, що його виклик на допит в СБУ пов'язаний з інцидентом на держкордоні 10 вересня.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Міхеіл Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція відкрила провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342) та хуліганство (ч. 3 ст. 296 ККУ)

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутати Верховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського держкордону.

Того ж дня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня затримала 5 осіб. Пізніше суд арештував двох учасників прориву в "Шегинях" – жителя Івано-Франківської області та Волині.

Саакашвілі стверджував, що влада намагається стежити за ним і записувати його особисте життя на камери – але у Службі безпеки України це спростовували.