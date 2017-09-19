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Наливайченко вызвали на допрос в СБУ

Вторник, 19 сентября 2017, 16:05
Наливайченко вызвали на допрос в СБУ

Лидер партии "Справедливость", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что расценивает вызов на допрос в СБУ в деле о прорыве границы как политическую расправу.

Об этом он сказал на брифинге 19 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По указанию президента Порошенко продолжаются репрессии и преследования активистов... и даже мой вызов на допрос в СБУ – сфабрикован, он направлен на то, чтобы запугать таких, как я, таких, кто заявляет о борьбе с коррупцией", - сказал Наливайченко.

Политик подчеркнул, что намерен пойти на допрос в спецслужбу 21 сентября.

"Я пойду, и пойду с документами, которые доказывают незаконную связь окружения Порошенко и руководства СБУ с ФСБ России… В частности, у меня есть обращение замглавы СБУ Олега Фролова на адрес ФСБ об организации политического преследования меня", - сказал Наливайченко.

 

Он добавив, что в отношении него Следственный комитет РФ открыл уже 4 уголовных дела.

Политик также проинформировал, что в правовые центры партии "Справедливость" уже обратились 127 украинцев, которые столкнулись с фактами запугиваний и преследований.

На вопрос, возвращался ли он в пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе для подписания протокола по факту незаконного пресечения госграницы группой лиц 10 сентября, Наливайченко сказал:

"Я ничего не нарушал и не прорывал границу: я проходил. Пограничники меня видели и махали мне".

Вместе с тем, он подчеркнул, что его вызов на допрос в СБУ связан с инцидентом на госгранице 10 сентября.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Михэил Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция открыла производства по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342) и хулиганство (ч. 3 ст. 296 УКУ).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.

По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутаты Верховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы.

В тот же день полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек. Позже суд арестовал двух участников прорыва в "Шегинях" – жителя Ивано-Франковской области и жителя Волыни.

Саакашвили утверждал, что власти пытаются следить за ним и записывать его личную жизнь на камеры – но в Службе безопасности Украины это опровергали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НаливайченкоСБУСаакашвили
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