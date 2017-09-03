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ЗМІ: Північна Корея могла здійснити ядерне випробування

Неділя, 3 вересня 2017, 07:33
ЗМІ: Північна Корея могла здійснити ядерне випробування

У неділю в Північній Кореї був зафіксоваий землетрус магнітудою 5,6 балів, який можливо міг бути викликаний шостим ядерним випробуванням.

Про це повідомляє New York Times.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що землетрус був штучного походження і стався через ядерне випробування. Південна Корея скликає в зв'язку з цим надзвичайне засідання Радбезу ООН.

Раніше, 3 вересня, Північна Корея повідомила, що розробила водневу бомбу, яку можна використовувати для нової міжконтинентальної балістичної ракети в якості боєголовки.

Як відомо, в ніч на 29 серпня Північна Корея здійснила черговий запуск ракети. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці. Вона пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км. Ракета пролетіла над Японією і впала в Тихому океані.

У зв'язку з цим Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні засудила поведінку КНДР.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що останнє ракетне випробування було "прелюдією" до початку пуску ракет по американському острову Гуам в Тихому океані.

Теми: Північна Корея
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