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Мін'юст США не знайшов доказів прослушки Трампа Обамою

Неділя, 3 вересня 2017, 07:51

Міністерство юстиції США заявило, що у нього немає ніяких доказів того, що Барак Обама прослуховував телефони Дональда Трампа в ході передвиборної кампанії в минулому році.

Про це повідомляє CNN.

"Ні у ФБР, ні в департаменту Мін'юсту з набезопасності немає ніяких записів, що вказують на прослушку, як говориться в твітах від 4 березня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму у прослуховуванні його телефону під час виборчої кампанії і зажадав провести розслідування.

"Як низько міг опуститися президент Обама, щоб прослуховувати мої телефонні розмови за час сакрального виборчого процесу. Це Уотергейтський скандал Ніксона. Поганий (або хворий) хлопець", - писав Трамп у своєму Twitter.

Теми: США
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