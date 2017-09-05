Рятувальники розгрібають наслідки обстрілів в Авдіївці

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують відновлювальні роботи в Авдіївці для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів, які були навесні.

Як повідомляє ДСНС, 4 вересня на вулиці Гагаріна, 1 (5-поверховий житловий будинок) вони демонтували 10 елементів будівельних конструкцій та їхніх уламків загальною масою близько 20 т.

Із 5 серпня за цією адресою демонтовано вже 63 елементи будівельних конструкцій та їхніх уламків (близько 107,7 т), розкрито 85 кв. м руберойду з утеплювачем, знято цегляну кладку даху довжиною 18 м (висотою 0,4 метри), демонтовано 5 кв. м цегляної кладки, очищено від будівельного сміття 48 м стиків між залізобетонними плитами, очищено від будівельного сміття покрівлю п’ятиповерхового будинку, прорізано руберойд в місцях стиків пліт загальною довжиною 24 м, прибрано 3,7 т. залишків будівельних матеріалів на 4 поверсі.

Крім того, уже завершено роботи на вул. Белинського, 13 (приватний житловий будинок).

Там демонтовано покрівлю 80 кв. м, перекриття 16 кв. м і цегляну кладку стіни 9 кв. м, вивезено будівельне сміття 13 тон, виконано кладку кута будинку цеглою 1,3кв. м, зроблено стяжку 9 кв. м, виконано кладку стіни будинку газобетоном 32 кв. м, зібрано 28 стропил, встановлено та закріплено 18 балок перекриття, набито обрешетування на стропила, накрито дах фанерою, руберойдом та шифером на площі 100 кв. м, встановлено 18 м мауерлату, встановлено 20 м п. по вітрозахисту, встановлено 20 кв. м фронтону.