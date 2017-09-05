Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві хочуть звести гірськолижний комплекс на сміттєзвалищі

Вівторок, 5 вересня 2017, 16:09

Департамент економіки та інвестицій КМДА готує інвестиційний конкурс для будівництва гірськолижного комплексу на місці колишнього сміттєзвалища у Києві.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

"Розпочато підготовчі роботи для проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Будівництво гірськолижного комплексу з об’єктами розважально-рекреаційного призначення для активного всесезонного відпочинку "Пирогово" в Голосіївському районі"", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вивчається можливість такого будівництва на колишньому полігоні твердих побутових відходів № 1. 

 
Звалище у Голосієві
Фото youtube.com

На земельній ділянці орієнтовною площею 100 га планують облаштувати: вхідну групу з кафе, автостоянку, спортивний центр із басейном, технічну водойму  для тренувань із вейкбордінгу, магазин і спортивну інфраструктуру.

А також готельно-ресторанний комплекс, мотузковий парк, інформаційні хаби, ресторан та допоміжні приміщення для спортсменів, кінно-спортивний заклад, спортивні майданчики для гри в мініфутбол.

Крім того, у планах – звести відкритий майданчик, який взимку використовуватимуть як зону викату лижників і сноубордистів, для проведення масових спортивно-культурних заходів, а влітку – для розміщення рамп для роллерів і скейтбордерів, батутів, збірно-розбірних атракціонів. 

Орієнтовний об’єм інвестицій – 12,3 мільйона євро.

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
Усі новини...
Реклама: