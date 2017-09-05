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ЄС додасть до санкційного списку одну компанію з Криму

Вівторок, 5 вересня 2017, 16:38

Європейський Союз має намір включити до списку санкцій компанію "Кримські морські порти".

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає "Європейська правда".

"Посли мають намір завтра додати компанію "Кримські морські порти" до списку санкцій", - написав він.

На сайті компанії вказано, що вона була створена 26 березня 2014 року, тобто після анексії Криму Росією. Також вказано, що "у своїй діяльності підприємство керується законами та іншими нормативними актами Російської Федерації".

Раніше повідомлялося, що посли країн Євросоюзу у середу, 6 вересня, ухвалять рішення про продовження санкцій проти фізичних осіб та компаній через агресію Росії проти України.

Як відомо, до санкційного списку входять 153 фізичних осіб та 40 компаній.

Нагадаємо, 13 березня ЄС на півроку продовжив санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КримЄСЄвропасанкції
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