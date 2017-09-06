Держдеп наполягає на законності рішення закрити дипмісії Росії

Вашингтон наполягає, що рішення закрити російські дипломатичне і торгові представництва в Сан-Франциско, Нью-Йорку і Вашингтоні законне.

Про це пише DW.com.

Після того, як російський президент Володимир Путін пообіцяв, що Москва подасть в американський суд через закриття російських дипломатичних об'єктів, високопоставлений чиновник Держдепартаменту США заявив, що згідно з міжнародним правом, країни можуть створювати дипломатичні установи тільки в разі згоди приймаючої країни.

За його словами, Вашингтон відкликав свою згоду щодо російського консульства в Сан-Франциско.

Разом з тим американське дипломатичне відомство сподівається, що вдасться уникнути подальших заходів у відповідь з боку Москви, йдеться в заяві представника Держдепартаменту, поширеному на умовах анонімності.

Раніше в той же день міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорив це питання з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном в телефонній бесіді.

Путін заявив, що США грубо порушили майнові права Російської Федерації.

За його словами, Росія залишає за собою право відповісти на дії влади США скороченням персоналу американської дипмісії в Росії ще на 155 осіб для досягнення повного паритету - але найближчим часом не прийме такого рішення.