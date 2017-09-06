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В Госдепе настаивают на законности решения закрыть дипмиссии России

Среда, 6 сентября 2017, 07:19

Вашингтон настаивает, что решение закрыть российские дипломатическое и торговые представительства в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне законно. 

Об этом пишет DW.com.

После того, как российский президент Владимир Путин пообещал, что Москва подаст в американский суд из-за закрытия российских дипломатических объектов, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что согласно международному праву, страны могут создавать дипломатические учреждения только в случае согласия принимающей страны.

По его словам, Вашингтон отозвал свое согласие в отношении российского консульства в Сан-Франциско.

Вместе с тем американское дипломатическое ведомство надеется, что удастся избежать дальнейших ответных мер со стороны Москвы, говорится в заявлении представителя Госдепартамента, распространенном на условиях анонимности.

Ранее в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил этот вопрос с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в телефонной беседе.

Путин заявил, что США грубо нарушили имущественные права Российской Федерации.

По его словам, Россия оставляет за собой право ответить на действия властей США сокращением персонала американской дипмиссии в России еще на 155 человек для достижения полного паритета – но в ближайшее время не примет такого решения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcия
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