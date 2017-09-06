Окупанти активізувалися в секторі "М", сили АТО відкривали вогонь у відповідь

Доба в зоні проведення АТО минула без втрат, бойовики розширили географію бойових дій на маріупольському напрямку.

Про це на брифінгу 6 вересня розповів речник Міністерства з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих та поранених у лавах українських військ немає", – сказав він.

"Маріупольський напрямок – вчора географія бойових дій там дещо розширилася, окрім Мар'їнки та південної ділянки фронту окупанти тричі відкривали вогонь у Старогнатівці.

Крім легкого озброєння окупанти застосовували свою бронетехніку", – зазначив полковник.

За словами Лисенка, на цьому напрямку українські війська 5 разів були вимушені відкривати вогонь у відповідь.

На донецькому напрямку двома гарячими точками 5 вересня були Зайцеве та Авдіївка. В обох районах окупанти порушували режим і вдень і вночі. При цьому вели вогонь з різних напрямків.

"Також бойовики здійснили кілька обстрілів у Новолуганському та на позиції шахта Бутівка. На світлодарській дузі та в донецькому аеропорту вчора було тихо", – зазначив речник АТО.

На луганському напрямку противник порушив режим тиші 1 раз: цей інцидент стався у Кримському і тривав близько 15 хвилин.

Валентина Романенко, УП