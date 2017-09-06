Окупанти активізувалися в секторі "М", сили АТО відкривали вогонь у відповідь
Доба в зоні проведення АТО минула без втрат, бойовики розширили географію бойових дій на маріупольському напрямку.
Про це на брифінгу 6 вересня розповів речник Міністерства з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих та поранених у лавах українських військ немає", – сказав він.
"Маріупольський напрямок – вчора географія бойових дій там дещо розширилася, окрім Мар'їнки та південної ділянки фронту окупанти тричі відкривали вогонь у Старогнатівці.
Крім легкого озброєння окупанти застосовували свою бронетехніку", – зазначив полковник.
За словами Лисенка, на цьому напрямку українські війська 5 разів були вимушені відкривати вогонь у відповідь.
На донецькому напрямку двома гарячими точками 5 вересня були Зайцеве та Авдіївка. В обох районах окупанти порушували режим і вдень і вночі. При цьому вели вогонь з різних напрямків.
"Також бойовики здійснили кілька обстрілів у Новолуганському та на позиції шахта Бутівка. На світлодарській дузі та в донецькому аеропорту вчора було тихо", – зазначив речник АТО.
На луганському напрямку противник порушив режим тиші 1 раз: цей інцидент стався у Кримському і тривав близько 15 хвилин.
Валентина Романенко, УП