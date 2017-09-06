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НАТО відправить на навчання "Запад-2017" трьох спостерігачів

Середа, 6 вересня 2017, 16:56

НАТО направить трьох своїх представників спостерігати за ходом російсько-білоруських військових навчань "Запад-2017".

Про це заявив у середу генсек Альянсу Йенс Столтенберг, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми відправляємо трьох експертів на навчання, отримавши запрошення від Росії і Білорусі", - сказав він на прес-конференції в Естонії.

При цьому Столтенберг з жалем зазначив, що цієї кількості недостатньо для забезпечення того рівня прозорості, якого вимагає ОБСЄ.

За його словами, для відповідності вимогам до транспаретності навчань, що містяться в Віденському документі, потрібно організувати також проведення "брифінгів за сценарієм навчань і їх ходу, а також - надати можливість поговорити з окремими військовослужбовцями і здійснити обліт місця проведення навчань".

"Ми закликаємо Росію діяти відповідно до положень і духу Віденського документа. Транспарентність і передбачуваність стають ще більш затребуваними в ситуаціях, коли напруженість зростає. Це дозволяє знизити ризик непорозуміння та інцидентів", - заявив генсек НАТО.

Як повідомлялося, раніше Столтенберг заявляв, що Росія перешкоджає належному міжнародному спостереженню за масштабними військовими навчаннями "Запад-2017" біля польського кордону. Тоді він говорив, що тільки двом спостерігачам НАТО відкривають доступ до навчань, і то - обмежений.

Як відомо, російсько-білоруські навчання "Запад-2017" пройдуть 14-20 вересня цього року.

Посол США в Естонії Джеймс Мелвілл-молодший заявив, що в кожній балтійській країні буде розміщено по роті в період російських навчань "Запад".

Крім того, під час навчань Білорусі й Росії США подвоять кількість винищувачів місії повітряної поліції НАТО в Литві.

Теми: НАТОРосіяармія
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