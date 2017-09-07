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Україна йде на зближення з НАТО попри формальності – президент

Четвер, 7 вересня 2017, 11:08

Україна виконує необхідні для вступу до Північноатлантичного альянсу кроки попри відсутність формалізованого плану.

Про це президент Петро Порошенко заявив у щорічному посланні до Верховної Ради, не виключивши проведення всенародного референдуму з цього питання.

"Не менш важливим, ніж членство у Євросоюзі, для всіх нас є участь у НАТО", – сказав він.

"Російська агресія продемонструвала повне банкрутство міфу про позаблоковість. Де зараз його апологети, які, сидячи в цьому залі, запевняли, що саме позаблоковий статус є гарантією безпеки України? Нас переконували, що ми в безпеці, аби тільки не роздратувати Росію!", – заявив президент.

За його словами, за це було заплачено велику ціну: "Росія ж напала – на позаблокову Україну! Окупувала нашу територію, і головне – Росія вбила понад 10 тисяч українських громадян".

"А ті, хто запевняв нас, що фігові листки – найкращий захист, де вони зараз? Найшли притулок у Москві та під Москвою, і в інших містах. Судити їх можливість є. Поки що, на жаль, заочно, але я впевнений, що правда буде доведена", – заявив Порошенко.

"Разом із північноатлантичними партнерами ми спільно розбудовуємо українську армію відповідно до стандартів НАТО, яких вона в основному має досягнути вже на кінець 2020 року", – сказав президент.

"І я впевнений, що саме армія стане першою державною інституцією, яка відповідатиме критеріям членства в Альянсі. Без формального схвалення плану дій щодо членства, ми, тим не менше, виконуємо його в односторонньому порядку", – заявив він.

Порошенко додав: "Опитування громадської думки показують, що більшість українців підтримують і вступ до Євросоюзу, і приєднання до НАТО".

"І я не виключаю, що в належний час я ініціюю відповідний референдум, щоби продемонструвати волю українського народу – всім, і нашим друзям, і агресивній судці", – сказав він.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОреферендумПорошенко
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