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Roshen проведе перший після Майдану корпоратив

П'ятниця, 8 вересня 2017, 16:42

Топ-менеджмент кондитерської корпорації Roshen вирішив перервати трирічну паузу і провести перший з 2013 року масштабний корпоратив.

Про це розповідається у статті "Української правди".

За даними джерел УП, негласне табу на проведення подібних розважальних заходів у компанії наклали на тлі окупації Криму, початку війни на Донбасі і падіння фінансових результатів Roshen. Але цієї осені кондитери все ж проведуть світську вечірку, присвячену 21-річчю президентської корпорації.

Святкування чергового дня народження дітища Петра Порошенка намічено на суботу, 9 вересня.

Воно пройде подалі від сторонніх очей, в одному з резортів під Києвом. Місце тримають у строгому секреті, щоб уникнути можливого напливу папараці і любителів аерозйомки.

Запрошення внутрішньою електронною поштою отримали близько 500 осіб. Співробітників днем чекатимуть автобуси біля центрального офісу на Рибальському півострові, а потім повезуть за місто.

Президента на урочистостях не очікують.

"Їде тільки "робітничий клас" - топ-менеджмент, керівники відділів і менеджери дрібніше. Без членів сімей", - розповіло одне з джерел.

Відомо, що подарунки та премії на заході роздавати не будуть.

Чоловікам рекомендується прийти у звичайному костюмі з ошатною сорочкою без краватки або в джинсах з сорочкою, джемпером або кардіганом, в туфлях або мокасинах. Жінкам – у брюках, костюмі або ошатному платті, з туфлями на підборах.

За даними джерела УП, головною подією на закритій вечірці має стати виступ двох блюзменів з Нью-Йорка - Лаки Петерсона (Lucky Peterson) і Дейва Філдса (Dave Fields). Українських виконавців не запросили.

Учасники кількох українських джаз- і блюз-бендів кажуть, що виконавці рівня Петерсона і Філдса можуть запросити за виступ від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.

Євген Руденко, УП

Теми: RoshenПорошенкосвяткування
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